Арум: Фьюри – намного лучше, чем Энтони Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поговорит с командой Усика о поединке с Тайсоном Фьюри. Но, по словам Арума, сейчас на первом месте – встреча Тайсона с Деонтеем Уайлдером 9 октября.

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"Прямо сейчас я концентрируюсь на том, чтобы провести Тайсона Фьюри через Уайлдера, а это непростой бой, потому что Уайлдер после опыта с Фьюри будет очень опасным оппонентом на 9 октября", – сказал Арум.

До этого Арум дважды заявлял, что хочет возвести в ринге Усика и Фьюри. Первое заявление промоутер сделал перед поединком Усика. После победы украинца Арум посоветовал Джошуа отказаться от реванша и позволить ему встретиться с Фьюри.

Вместе с тем, промоутеру таки пришлось ответить на вопрос, кто сильнее в паре Фьюри – Усик.

Я думаю, все согласятся, что с Фьюри – боксер гораздо лучше, чем Энтони Джошуа, и здесь будет еще большая разница в размерах между Фьюри и Усиком. Но поверьте – никогда нельзя списывать украинца. Он очень-очень умный боксер. Он один из лучших боксеров, которых мы видели в последнее время,

– заявил Арум.

Промоутер считает, что Усик – один из самых талантливых боксеров тяжелого веса.

"Я имею в виду, из всего набора тяжеловесов в Усика, вероятно, самый настоящий талант, за возможным исключением Тайсона Фьюри, который просто аномалия – большой, мощный боец и хороший боксер. Но еще раз, никогда не надо списывать Александра Усика. Он чрезвычайно талантлив", – резюмировал Арум.

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