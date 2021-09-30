Арум: Фьюри – намного лучше, чем Энтони Джошуа
Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поговорит с командой Усика о поединке с Тайсоном Фьюри. Но, по словам Арума, сейчас на первом месте – встреча Тайсона с Деонтеем Уайлдером 9 октября.
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"Прямо сейчас я концентрируюсь на том, чтобы провести Тайсона Фьюри через Уайлдера, а это непростой бой, потому что Уайлдер после опыта с Фьюри будет очень опасным оппонентом на 9 октября", – сказал Арум.
Вместе с тем, промоутеру таки пришлось ответить на вопрос, кто сильнее в паре Фьюри – Усик.
Я думаю, все согласятся, что с Фьюри – боксер гораздо лучше, чем Энтони Джошуа, и здесь будет еще большая разница в размерах между Фьюри и Усиком. Но поверьте – никогда нельзя списывать украинца. Он очень-очень умный боксер. Он один из лучших боксеров, которых мы видели в последнее время,
– заявил Арум.
Промоутер считает, что Усик – один из самых талантливых боксеров тяжелого веса.
"Я имею в виду, из всего набора тяжеловесов в Усика, вероятно, самый настоящий талант, за возможным исключением Тайсона Фьюри, который просто аномалия – большой, мощный боец и хороший боксер. Но еще раз, никогда не надо списывать Александра Усика. Он чрезвычайно талантлив", – резюмировал Арум.
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Усик стал чемпионом мира
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- Эдди Хирн, представитель Джошуа, настроен провести бой в Великобритании. Бой может состояться в феврале – апреле 2022 года.