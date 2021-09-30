Арум: Ф'юрі – набагато кращий, ніж Ентоні Джошуа

Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поговорить з командою Усика про поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Та, за словами Арума, наразі на першому місці – зустріч Тайсона з Деонтеєм Уайлдером 9 жовтня.

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"Прямо зараз я концентруюся на тому, щоб провести Тайсона Ф'юрі через Уайлдера, а це непростий бій, тому що Уайлдер після досвіду з Ф'юрі буде дуже небезпечним опонентом на 9 жовтня", – сказав Арум.

До цього Арум двічі заявляв, що хоче звести у ринзі Усика та Ф'юрі. Першу заяву промоутер зробив перед поєдинком Усика. Після перемоги українця Арум порадив Джошуа відмовитися від реваншу й дозволити українцю зустрітися з Ф'юрі.

Разом з тим, промоутеру таки довелося відповісти на питання, хто сильніший у парі Ф'юрі – Усик.

Я думаю, всі погодяться, що з Ф'юрі – боксер набагато кращий, ніж Ентоні Джошуа, і тут буде ще більша різниця у розмірах між Ф'юрі та Усиком. Але повірте – ніколи не можна списувати українця. Він дуже-дуже розумний боксер. Він один з найкращих боксерів, яких ми бачили останнім часом,

– заявив Арум.

Промоутер вважає, що Усик – один з найталановитіших боксерів важкої ваги.

"Я маю на увазі, з усього набору важковаговиків в Усика, ймовірно, найбільш справжній талант, за можливим винятком Тайсона Ф'юрі, який просто аномалія – ​​великий, потужний боєць і хороший боксер. Але ще раз, ніколи не треба списувати Олександра Усика. Він надзвичайно талановитий", – резюмував Арум.

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