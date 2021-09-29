Арум: Реванш для Джошуа будет неправильным ходом

Арум уже сейчас утверждает, что Усик побьет Джошуа в реванше. Промоутер считает, что британцу следует провести несколько промежуточных боев перед реваншем с Усиком.

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Также Боб Арум предложил схему, согласно которой Усик мог бы провести бой с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. А уже потом Джошуа встретился бы с абсолютным чемпионом мира.

Если бы его окружение было более разумным, то они разработали бы соглашение, если Тайсон Фьюри добьется успеха с Уайлдером, то Усику можно будет драться с Фьюри, и чтобы каждый из них по контракту договорился в своем следующем бою, в случае победы, сражаться с Джошуа,

– сказал Арум.

Глава Top Rank отметил, что из-за "эгоистических" промоутеров и боксеров, которые принимают решения на эмоциях, его схема не может быть воплощена в жизнь.

Арум раскритиковал Эдди Хирна, промоутера Джошуа. Промоутер заявил, что Хирн имеет законное право добиваться реванша с Усиком. Но, по словам Арума, второе поражение помешает Джошуа встретиться с абсолютным чемпионом мира.

Усик борется с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это может понравиться людям. Теперь же все взгляды будут прикованы к Уайлдеру – Фьюри, победитель этого боя будет признан чемпионом мира в тяжелом весе – особенно, если Джошуа пойдет сразу на матч-реванш с Усиком, что, я думаю, для него будет неправильным ходом,

– резюмировал Арум.

Усик победил Джошуа