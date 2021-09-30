У Усика не думали о бое с Фьюри

Боб Арум еще до поединка Усик – Джошуа говорил, что мечтает о победе украинца и Тайсона Фьюри в противостоянии с Деонтеем Уайлдером. Арум хочет, чтобы Усик и Фьюри определили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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После победы Усика промоутер предложил провести бой между Александром и Тайсоном. Арум советует Джошуа отказаться от реванша с Усиком.

Заявление главы Top Rank прокомментировал Александр Красюк, промоутер Александра Усика. Он признался, что впервые слышит о заявлении Арума.

"Я не читал эту новость. Я впервые услышал ее от вас. Это свежая новость для меня. Я никогда не предполагал, что это может произойти. Мне нужно время, чтобы ее обдумать", – сказал Арум.

Красюк отметил, что сейчас Усик настраивается на реванш с Джошуа. Также промоутер добавил, что ожидает поражения Фьюри в поединке с Уайлдером.

На данный момент мы психологически готовимся к реваншу с Джошуа. Но дело еще в том, что я не предвижу победу Фьюри в бою с Уайлдером. Это не прогноз, а предчувствие. Я чувствую, что Уайлдер нокаутирует Фьюри,

– резюмировал промоутер Усика.

Непобедимый Тайсон Фьюри в ночь с 9 на 10 октября проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Британец будет защищать титул WBC, который в начале 2020 года отобрал у американца.

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