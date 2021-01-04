Невероятные сейвы Нещерета и Трубина попали в лучшие в Лиге чемпионов: видео
В 2020 году на самом высоком уровне дебютировали сразу два украинских юных голкипера. В ворота Динамо стал Руслан Нещерет, а у Шахтера – Анатолий Трубин. Игра обоих поразила даже представителей Лиги чемпионов.
На официальном аккаунте Лиги чемпионов в инстаграме собрали подборку лучших сейвов на групповом этапе турнира. Всего таких оказалось восемь. И среди них – сейвы Нещерета и Трубина.
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Что касается вратаря Динамо, то в перечень попал его сейв в матче против Барселоны после удара со штрафного Лео Месси. Однако Динамо все равно уступило в этом матче.
Трубин тоже спас Шахтера после удара со штрафного. Это было в матче против Интера, а мощный удар по воротам нанес Ромелу Лукаку. И "горняки" сумели сыграть вничью.
В перечень лучших сейвов также попали Мануэль Нойер (Бавария), Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Куивин Келлехер (Ливерпуль), Петер Гулачи (РБ Лейпциг), Ян Зоммер (Боруссия, Менхенгладбах) и Эдуар Менди (Челси).
Видео лучших сейвов в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин
- В сезоне 2020/21 Трубин стал одним из основных вратарей Шахтера, вытеснив Андрея Пятова. Он сыграл в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов, совершив 25 сэйвов. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии турнира.
- По итогам пятого тура ЛЧ, в котором Шахтер в Киеве победил Реал, Трубин попал в символическую сборную недели от УЕФА.
- По итогам шестого тура, в котором Шахтер сыграл вничью с Интером на выезде, Трубин был среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
- Трубин попал в разнообразные сборные. Его включили в список 50 самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА. Также его включили в свою сборную игроков до 19 лет.
- Лучшим игроком 2020 года Трубина признали и болельщики Шахтера.
Руслан Нещерет
- Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов за Динамо в матче против Барселоны. В этой игре он совершил сразу 12 сэйвов, что стало лучшим показателем за семь лет. Один из них и попал в эту подборку.
- Он стал самым молодым украинским вратарем, который сыграл в Лиге чемпионов. В матче против Барселоны Нещерету было 18 лет и 287 дней.
- По итогам этого матча авторитетный портал WhoScored включил его в сборную третьего тура Лиги чемпионов.
- На вратаря сразу выросла цена. Transfermarkt до этого оценивал его в 200 тысяч евро. А после матча с Барселоной – в 400 тысяч евро.
- В матче против Барселоны он пропустил гол от Лео Месси. И стал одним из вратарей, кто получил эксклюзивное пиво от нападающего.
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