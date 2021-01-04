В 2020 году на самом высоком уровне дебютировали сразу два украинских юных голкипера. В ворота Динамо стал Руслан Нещерет, а у Шахтера – Анатолий Трубин. Игра обоих поразила даже представителей Лиги чемпионов.

На официальном аккаунте Лиги чемпионов в инстаграме собрали подборку лучших сейвов на групповом этапе турнира. Всего таких оказалось восемь. И среди них – сейвы Нещерета и Трубина.

Стоит внимания Самый сильный человек планеты, бенефис вратарей: главные спортивные открытия Украины в 2020 году

Что касается вратаря Динамо, то в перечень попал его сейв в матче против Барселоны после удара со штрафного Лео Месси. Однако Динамо все равно уступило в этом матче.

Трубин тоже спас Шахтера после удара со штрафного. Это было в матче против Интера, а мощный удар по воротам нанес Ромелу Лукаку. И "горняки" сумели сыграть вничью.

В перечень лучших сейвов также попали Мануэль Нойер (Бавария), Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Куивин Келлехер (Ливерпуль), Петер Гулачи (РБ Лейпциг), Ян Зоммер (Боруссия, Менхенгладбах) и Эдуар Менди (Челси).

Видео лучших сейвов в Лиге чемпионов

Анатолий Трубин

В сезоне 2020/21 Трубин стал одним из основных вратарей Шахтера, вытеснив Андрея Пятова. Он сыграл в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов, совершив 25 сэйвов. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии турнира.

По итогам пятого тура ЛЧ, в котором Шахтер в Киеве победил Реал, Трубин попал в символическую сборную недели от УЕФА.

По итогам шестого тура, в котором Шахтер сыграл вничью с Интером на выезде, Трубин был среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Трубин попал в разнообразные сборные. Его включили в список 50 самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА. Также его включили в свою сборную игроков до 19 лет.

Лучшим игроком 2020 года Трубина признали и болельщики Шахтера.

Руслан Нещерет