Аргентинец Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле по количеству голов за один клуб. В честь этого нападающий презентует эксклюзивное пиво каждому голкиперу, в ворота которого он забивал голы. Среди них есть украинские вратари.

Бренд Budweiser, который является спонсором Месси, создал 644 бутылки именного пива. Почему такое количество? Именно столько результативных ударов забил аргентинец в ворота соперников. Теперь у Лео на один гол больше, чем у бразильца Пеле за Сантос, сообщает Editorji.

Вот это да Новый "Король футбола": Месси побил рекорд легендарного Пеле

Подарки от Месси

Форвард пришлет каждому голкиперу, которому забивал, на память эксклюзивное пиво, где пронумерованы все голы игрока Барселоны. Вместе с ним будет добавлено письмо от аргентинца.

Всего 160 вратарей получат такой презент от нового "Короля футбола". Среди них есть и представители Украины. Счастливчиками станут Александр Шовковский, Андрей Пятов и Руслан Нещерет. Интересно, что каждый страж ворот получит количество бутылок пива, равное количеству пропущенных голов в собственные владения.

33-летнему нападающему удалось побить рекорд Пеле в матче против Вальядолида. В котором Барселона одержала разгромную победу 0:3, а капитан каталонцев поставил грубую точку во встрече.

Кто из украинских голкиперов пропустил больше всего?

Андрей Пятов – 3 гола (за 4 матча)

Александр Шовковский – 2 гола (за 2 встречи)

Руслан Нещерет – 1 гол (за 1 поединок)

1 gol = 1 botella del #KingOfBeers que será enviada a cada portero al que #Messi le anotó. Eso nos da 644. La mayor cantidad de goles marcados por un jugador en un mismo club. Celebrá la grandeza del #KingOfFootball #Messi644 pic.twitter.com/3swh72bUqX — Budweiser Paraguay (@BudweiserPy) December 23, 2020