Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура Лиги чемпионов. Место вратаря досталось Анатолию Трубину из Шахтера.

Анатолию Трубину не было равных среди вратарей в этой Лиге чемпионов. Он не пропустил в матче против Реала, а Шахтер праздновал победу 2:0.

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Именно благодаря "сухому" матчу и победе Шахтера Трубин и попал к претендентам на место в символической сборной.

Также в сборной недели Лиги чемпионов – Оливье Жиру с Челси, который оформил покер в матче против Севильи. А также Ирфан Кахведжи с "Башакшехира". Он забил три гола в ворота "СБ Лейпциг", но его команда все равно уступила дома.



Символическая сборная пятого тура ЛЧ / Иллюстрация УЕФА