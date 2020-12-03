Вратарь Шахтера Трубин попал в символическую сборную Лиги чемпионов по версии УЕФА
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам пятого тура Лиги чемпионов. Место вратаря досталось Анатолию Трубину из Шахтера.
Анатолию Трубину не было равных среди вратарей в этой Лиге чемпионов. Он не пропустил в матче против Реала, а Шахтер праздновал победу 2:0.
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Именно благодаря "сухому" матчу и победе Шахтера Трубин и попал к претендентам на место в символической сборной.
Также в сборной недели Лиги чемпионов – Оливье Жиру с Челси, который оформил покер в матче против Севильи. А также Ирфан Кахведжи с "Башакшехира". Он забил три гола в ворота "СБ Лейпциг", но его команда все равно уступила дома.
Символическая сборная пятого тура ЛЧ / Иллюстрация УЕФА
- Напомним, что Шахтер победил Реал 2:0. Эта победа стала второй подряд в нынешней Лиге чемпионов для "горняков" над чемпионом Испании. До этого Шахтер победил на выезде Реал 3:2.
- Эта победа позволила Шахтеру оставаться среди претендентов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя обстоятельства могут сложиться и так, что Шахтер вообще останется без еврокубковой весны. О вероятных сценариях для Шахтера – читайте по ссылке.
- Трубин после этой победы попал в символическую сборную пятого тура Лиги чемпионов от SofaScore. Вместе с ним там еще один украинец – Александр Зинченко с Манчестер Сити.
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