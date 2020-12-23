2020 год выдался крайне тяжелым для всего мира, и спорт не стал исключением. Однако, несмотря на все преграды, украинские спортсмены продолжали тяжело тренироваться и идти к своим целям. Спорт24 предлагает вашему вниманию рейтинг украинцев, которые заявили о себе всему миру в 2020 году.

Алексей Новиков

Украинский стронгмен Алексей Новиков в 2020 году шокировал своим достижением, став победителем турнира "Самый сильный человек планеты-2020", пишет 24 канал.

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24-летний украинец – самый молодой победитель турнира за последние 36 лет. Также Новиков получил самый престижный титул сильнейшего человека впервые с тех пор, как им владел другой украинец – Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).

А в упражнении "становая тяга" Новиков вообще установил мировой рекорд, подняв штангу, которая весила 537,5 кг.

Для Алексея выступление на WSM-2020 было всего лишь вторым в карьере: в 2019 году он дебютировал на соревнованиях, но не смог выйти в финал. Со второй попытки Алексей стал чемпионом.

Что еще известно о Новикове

В 2017 году в Ирландии Новиков стал победителем турнира "Giant Live", что давало право участия в соревновании "Самый сильный человек мира" в апреле-мае следующего года.

В начале марта 2018 года стал победителем турнира "Arnold Amateur World Championship", который проходил в Коламбусе (Огайо, США). Это соревнование является отбором к "Arnold Strongman Classic", где борются за победу десять сильнейших атлетов мира.

21 апреля в Киеве установил новый рекорд Украины "Йок, пронесенный на плечах, весом 530 килограмм". Достижение было зафиксировано в Книге рекордов Украины.

Четыре раза получал звание "Самый сильный человек Украины" (2016, 2017, 2018, 2019).

В марте 2020 года занял 5 место на турнире "Arnold Strongman Classic 2020".

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Анатолий Трубин

Юный голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин ярко зарекомендовал себя в 2020 году.

19-летний Трубин в конце первой половины сезона вытеснил из основного состава "горняков" Андрея Пятова и продемонстрировал настоящий класс в решающих матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне он провел за основную команду Шахтера 13 матчей (8 – в УПЛ и 5 – в Лиге чемпионов).

Трубин произвел сильное впечатление своими выступлениями в самом престижном европейском турнире. Шахтер потерял из-за коронавируса Андрея Пятова, после чего Трубин занял место в воротах команды и удачно сыграл против Реала (3:2 и 2:0) и Интера (дважды по 0:0) в Лиге чемпионов. Победы против Реала стали историческими в истории клуба, так как раньше "горняки" никогда не обыгрывали "сливочных".



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Даже фиаско дончан, в том числе и персональная неудача Трубина против Боруссии из Менхенгладбаха, не поколебали веру главного тренера Луиша Каштру в игрока.

Справка. Контракт Трубина с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Зарплата голкипера составляет около 5 тысяч евро в месяц.

Илья Ковтун

17-летний Илья Ковтун, который представлял Украину на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, не оставил шансов соперникам на победу. Украинец получил 5 наград высшего сорта.

Украинцу не было равных в личном многоборье, на коне, кольцах и параллельных брусьях. Также Илья пополнил свою медальную копилку "золотом" в команде и в опорном прыжке получил "серебро".

Для Ковтуна это не первая личная "медальная корзина" в 2020 году. На турнире Ukraine International Cup-2020 ему также не было равных. Парень собрал 6 золотых наград – в командном первенстве, в многоборье и в отдельных видах – вольные упражнения, на кольцах, брусьях и перекладине.

Что еще известно про Ковтуна

Призер юниорского чемпионата мира, шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионате Европы среди юниоров, призер чемпионата Европы среди юниоров, многократный чемпион и призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Тренируется в областной детско-юношеской спортивной школе "Олимпия" под руководством тренера Ирины Надюк.

Семен Новиков

В 2020 году борец Семен Новиков впервые стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограмм.

За золото Новиков соревновался с венгром Виктором Лоринцом, которого победил со счетом 7:1.

Видео финальной схватки Новикова на чемпионате Европы

Долгое время Новикову не удавалось выигрывать даже на уровне своих сверстников. Прорыв произошел в 2016 году на IV Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе памяти президента ФГРБУ Тернопольской области Е. В. Ворка. В весовой категории до 84 кг на пути к финалу харьковчанин победил действующего чемпиона Украины среди юниоров Степана Шелемеха, а в финале одолел чемпиона мира среди кадетов Дмитрия Кияшека.

Шанс попасть на Олимпийские игры у Семена Новикова есть уже сейчас. Главным конкурентом Семена в весовой категории до 87 килограммов является борец-нардеп Жан Беленюк.

Даниил Болдырев

Украинский скалолаз Даниил Болдырев стал чемпионом Европы в дисциплине "скорость". Украинец преодолел дистанцию на пять сотых секунды быстрее россиянина Льва Рудацкого.

Его время – 5,69. При чем на пути к золотой награде Болдырев победил троих россиян – Сергея Лужецкого в четвертьфинале, Владислава Деулина в полуфинале и Льва Рудацкого в финале.

Для Болдырева это первая медаль высшего сорта на континентальном первенстве. Он получал серебряные награды в 2015, 2017 и 2019 годах, а также становился третьим – в 2013 году.

Илья Забарный

18-летний футболист Динамо Илья Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины. Юный футболист феерично ворвался во взрослый футбол.

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В целом же к своему 19-летию в национальной команде успели сыграть всего шестеро игроков – кроме вышеуказанных, это Сергей Ребров (2 матча), Александр Зинченко и Виктор Цыганков. При этом Цыганков свой второй матч за сборную проводил как раз в день 19-летия.

Также Забарный в 2020 году стал игроком основного состава Динамо после того, как команду возглавил румын Мирча Луческу.

Руслан Нещерет

Также в киевском Динамо себя ярко зарекомендовал голкипер Руслан Нещерет. Он присоединился к академии киевлян в двенадцать лет. Футболист прошел основные эшелоны динамовской школы.

В январе 2019 года тренер Динамо Александр Хацкевич пригласил Руслана на тренировочные сборы в Испанию вместе с основным составом команды. В октябре-ноябре 2019-го Хацкевич четыре раза включал Нещерета в заявку на матчи УПЛ.

Моментом славы молодого вратаря стал матч против Барселоны в 2020 году. Из-за коронавируса помочь команде не мог запасной вратарь Динамо Денис Бойко. Это был лишь второй официальный матч Нещерета в составе взрослой команды киевлян. Хоть Динамо и проиграло 2:1, молодой вратарь совершил двенадцать сейвов за матч и стал третьим голкипером в Лиге чемпионов с таким показателем.

Еще одним показательным фактом об этом матче является точность передач украинского голкипера (91 процент). Тренеры молодежных команд Динамо неоднократно заявляли об отличном умении Руслана действовать ногами. Хоть матч против Шахтера в УПЛ у Нещерета не удался, он имеет все шансы составить конкуренцию Бущану: как в клубе, так и в сборной.



Руслан Нещерет / Фото: Getty Images

Богдан-Иван Городиский

В 2020 году легкоатлет Богдан-Иван Городиский установил новый рекорд Украины в полумарафоне. Наилучший результат он показал на чемпионате мира, который состоялся в польской Гдыне.

Рекорд Украины среди мужчин 1:01.51 был поставлен еще в 2003 году Сергеем Лебедем. И вот на турнире в Гдыне Городиский превзошел его более чем на минуту – 1:00.40. И стал 20-м на чемпионате мира.

Юрий Аникеев

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев стал чемпионом мира по шашкам – 100 в категории "рапид". Представитель "сине-желтых" опередил российских спортсменов: первого номера мирового шашечного рейтинга Александра Георгиева, многократных чемпионов мира Муродулло Амриллаева и Сергея Белошеева, призеров чемпионатов мира и Европы Александра Гетьманского и Айнура Шайбакова.

Кроме того, Аникеев завоевал бронзу в другой дисциплине – "блице". По неофициальной статистике, украинец стал абсолютным чемпионом мира по сумме двух программ.