Дебютный матч в еврокубках голкипера "Динамо" Руслана Нещерета можно назвать сказочным даже несмотря на поражение от "Барселоны". Вратарь совершил 12 сэйвов и показал лучший вратарский показатель в Лиге чемпионов, который не мог никто повторить уже в течение семи лет.

В третьем туре Лиги чемпионов 18-летний голкипер Руслан Нещерет не раз выручал "Динамо" в матче против "Барселоны". Вратарь стал настоящим героем матча, показав лучший вратарский показатель в ЛЧ за последние семь лет, пишет 24 канал.

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Нещерет, который заменил больных коронавирусом Георгия Бущана и Дениса Бойко, сильно впечатлил своей игрой в поединке. Эта встреча стала дебютной для украинского игрока на евроарене. Талантливый вратарь совершил 12 сэйвов в матче. Если Руслану не хватает уверенности на выходах, то на линии голкиперу просто нет равных.

Такое количество сейвов в одном матче не показывали вратари команд в Лиге чемпионов еще с 2013-го года. Это третий показатель в истории самого престижного турнира.

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