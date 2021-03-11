Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов принесли немало роскошных моментов, которые достойны внимания. УЕФА начал традиционное голосование за лучшего игрока недели.

Неделя в Лиге чемпионов принесла две сенсации. Сначала Ювентус неожиданно вылетел от Порту, а впоследствии Барселона не смогла пробить крепкую защиту ПСЖ, который не позволил каталонцам выйти в следующий круг турнира.

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УЕФА отметил четырех футболистов, которые будут иметь шанс получить звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Кто из кандидатов

Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)

Сержиу Оливейра (Порту)

Кейлор Навас (ПСЖ)

Фабинью (Ливерпуль)

Голкипер ПСЖ стал настоящим спасителем команды. Он не только выполнил за матч против Барселоны 9 сейвов, но и парировал пенальти от самого Лионеля Месси.

Если принимать во внимание Голанда и Оливейру, то оба футболиста оформили дубли в воротах Севильи и Ювентуса соответственно. А Эрлингу даже удалось побить несколько рекордов Лиги чемпионов. Полузащитник Ливерпуля Фабинью благодаря хорошей игре стал одним из лучших на поле.

Клубы этих четырех игроков продолжат борьбу в 1/4 финала турнира. Еще четыре четвертьфиналиста определятся после матчей 16 – 17 марта.