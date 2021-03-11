Неудержимый Голанд и спаситель Навас: кандидаты на звание лучшего игрока недели ЛЧ
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов принесли немало роскошных моментов, которые достойны внимания. УЕФА начал традиционное голосование за лучшего игрока недели.
Источник:УЕФА
Неделя в Лиге чемпионов принесла две сенсации. Сначала Ювентус неожиданно вылетел от Порту, а впоследствии Барселона не смогла пробить крепкую защиту ПСЖ, который не позволил каталонцам выйти в следующий круг турнира.
К теме Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала
УЕФА отметил четырех футболистов, которые будут иметь шанс получить звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Кто из кандидатов
- Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)
- Сержиу Оливейра (Порту)
- Кейлор Навас (ПСЖ)
- Фабинью (Ливерпуль)
Голкипер ПСЖ стал настоящим спасителем команды. Он не только выполнил за матч против Барселоны 9 сейвов, но и парировал пенальти от самого Лионеля Месси.
Если принимать во внимание Голанда и Оливейру, то оба футболиста оформили дубли в воротах Севильи и Ювентуса соответственно. А Эрлингу даже удалось побить несколько рекордов Лиги чемпионов. Полузащитник Ливерпуля Фабинью благодаря хорошей игре стал одним из лучших на поле.
Поделиться новостью