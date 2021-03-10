Во вторник, 9 марта, Боруссия Дортмунд сыграла в боевую ничью с Севильей в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Эллинг Голанд отметился дублем за "шмелей" и побил сразу два рекорда турнира.

В двух таймах норвежский форвард отличился по одному разу. Сначала на 35 минуте Эрлинг откликнулся на передачу во вратарской площадке и пробил уже в пустые ворота. Он размочил нули на табло.

Больше о матче Боруссия Дортмунд вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов после ничьей против Севильи: видео

Дубль Голанда

Удвоил преимущество Голанд уже во втором тайме. На 54-минуте. Нападающий продавил соперника в штрафной и забил с невероятно острого угла. Однако судья усмотрел нарушение правил еще в предыдущем эпизоде ​​на Голанд, отменил взятие ворот и назначил пенальти.

К отметке подошел сам Голанд, но забить с первого раза ему не удалось. Здесь снова в центре внимания оказался арбитр. Он увидел, что голкипер вышел с линии ворот еще до удара и указал повторить 11-метровый удар. Опять пробивать взялся норвежец, но на этот раз не промахнулся – 2:0.

Рекорды Лиги чемпионов

Голанд стал первым футболистом в истории турнира, который забивал больше одного гола в четырех матчах ЛЧ подряд. До этого он не только отличился в двух матчах в ворота Севильи, но и дважды подряд забивал два гола во владение Брюгге.

Также ему удалось побить рекорд француза Килиана Мбаппе, в активе которого было 19 голов. Для Эрлинга это уже 19 и 20 гол в турнире.

К слову, в итоге Севилья отличилась дважды и завершила матч боевой ничьей 2:2. Однако Боруссия выиграла противостояние с общим результатом 5:3.

Как Эрлинг открыл счет: смотрите видео

Видео второго гола Голанда