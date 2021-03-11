Нестримний Голанд та рятівник Навас: кандидати на звання найкращого гравця тижня ЛЧ
Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів принесли чимало розкішних моментів, які гідні уваги. УЄФА розпочав традиційне голосування за найкращого гравця тижня.
Джерело:УЄФА
Тиждень у Лізі чемпіонів приніс дві сенсації. Спершу Ювентус несподівано вилетів від Порту, а згодом Барселона не змогла пробити міцний захист ПСЖ, який не дозволив каталонцям вийти у наступне коло турніру.
До теми Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
УЄФА відзначив чотирьох футболістів, які будуть мати шанс отримати звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
Хто серед кандидатів
- Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
- Сержіу Олівейра (Порту)
- Кейлор Навас (ПСЖ)
- Фабінью (Ліверпуль)
Голкіпер ПСЖ став справжнім рятівником команди. Він не лише виконав за матч проти Барселони 9 сейвів, а й парирував пенальті від самого Ліонеля Мессі.
Якщо брати до уваги Голанда та Олівейру, то обидва футболісти оформили дублі у воротах Севільї та Ювентуса відповідно. А Ерлінгу навіть вдалось побити декілька рекордів Ліги чемпіонів. Півзахисник Ліверпуля Фабінью завдяки гарній грі став одним із найкращих на полі.
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