Барселона 10 марта сыграла ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Лионель Месси не забил пенальти, но должен был перебить 11-метровый удар.

Пенальти Месси

При счете 1:1 каталонский клуб получил 100% возможность выйти вперед в счете и переломить ход поединка. Курзава задел Гризманна в своей штрафной. Форвард Барселоны мгновенно упал на газон с гримасой боли на лице. Арбитр указал на 11 метров.

​Больше о матче Барселона в напряженном матче не смогла победить ПСЖ и покинула Лигу чемпионов: видео

К отметке подошел Лионель Месси, но мощный удар аргентинца по центру в прыжке ногами парировал Кейлор Навас. Форвард был шокирован таким поворотом событий. На перерыв команды ушли при равном счете.

Ошибка арбитра

Интересно, что главный судья встречи Энтони Тейлор указал продолжить игру, хотя должен был повторно дать пробить аргентинскому нападающему. В том эпизоде еще до удара Лео игрок ПСЖ Марко Верратти нарушил процедуру исполнения пенальти. 28-летний итальянец не сдержал расстояния, а затем вступил в игру и первым оказался на мяче после сейва Наваса, выбив его за пределы поля.

Видеоасистенты Тейлора проверили пенальти на соблюдение правил от голкипера ПСЖ, не вышел ли он до удара за линию ворот, но не обратили внимания на действия Верратти и не сообщили об этом главному арбитру.

Во втором тайме каталонский клуб владел тотальным преимуществом, но вылить это в хотя бы один гол не удалось. Матч завершился ничьей 1:1. Если бы Месси забил с пенальти, все могло бы сложиться иначе. Барселона вылетела из Лиги чемпионов на стадии 8 финала. ПСЖ идет дальше в турнире.

Видео незабитого пенальти Месси