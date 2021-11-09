Непобедимый украинец Выхрист проведет следующий бой в новогоднюю ночь
9 ноября 2021 , 18:15Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) вернется на ринг 1 января 2022 года в Лас-Вегасе в бою с Яго Киладзе (27-5-1, 19 КО).
10-раундовый поединок Выхрист – Киладзе состоится в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Мартином.
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Кто такой Яго Киладзе
Киладзе с 2007-го до 2012 года выступал в Украине, но с повышением уровня оппозиции его карьера пошла под откос. В последние годы 35-летний грузин редко покидает ринг с победой – в его пассиве досрочные поражения в боях с Джо Джойсом, Майклом Хантером и Адамом Ковнацки.
Выхрист до сих пор непобедим на профи-ринге
- Украинец дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Выхрист за 55 секунд победил Андрея Мазаника. Во втором поединке Виктор одержал досрочную победу против Семена Пахомова
- В сентябре 2020 года украинец нокаутировал Габриэля Энгуем из Испании. Уже через месяц Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.
- В ноябре того же года Выхрист встретился с поляком Камилом Соколовски и впервые выиграл по очкам.
- В 2021 году Виктор провел два поединка. В марте украинец по очкам одолел Вильмера Васкеса, а в мае – эффектно нокаутировал Яцека Пьонтека.