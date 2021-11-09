10-раундовий поєдинок Вихрист – Кіладзе відбудеться в андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Mартіном.
Дивіться також Він затьмарить Усика, – промоутер про Вихриста, який виступить перед боєм Ф'юрі – Уайлдер
Хто такий Яго Кіладзе
Кіладзе з 2007-го до 2012 року виступав в Україні, але з підвищенням рівня опозиції його кар'єра пішла під укіс. Останніми роками 35-річний грузин рідко залишає ринг із перемогою – у його пасиві дострокові поразки у боях із Джо Джойсом, Майклом Хантером та Адамом Ковнацькі.
Вихрист досі непереможний на профі-рингу
- Українець дебютував на професійному ринзі у лютому 2020 року. Вихрист за 55 секунд переміг Андрія Мазаніка. У другому поєдинку Віктор здобув дострокову перемогу проти Семена Пахомова
- У вересні 2020 року українець нокаутував Габріеля Енгуем з Іспанії. Уже через місяць Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.
- У листопаді того ж року Вихрист зустрівся з поляком Камілом Соколовські та вперше виграв по очках.
- У 2021 році Віктор провів два поєдинки. У березні українець по очках здолав Вільмера Васкеса, а в травні – ефектно нокаутував Яцека Пьонтека.