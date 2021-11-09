10-раундовый поединок Выхрист – Киладзе состоится в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Мартином.

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Кто такой Яго Киладзе

Киладзе с 2007-го до 2012 года выступал в Украине, но с повышением уровня оппозиции его карьера пошла под откос. В последние годы 35-летний грузин редко покидает ринг с победой – в его пассиве досрочные поражения в боях с Джо Джойсом, Майклом Хантером и Адамом Ковнацки.

Выхрист до сих пор непобедим на профи-ринге