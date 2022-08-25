Не увидел ни одного удара от украинца: Фьюри раскритиковал Усика в реванше против Джошуа
Источник:Boxingnews 24
Александр Усик успешно защитил чемпионские пояса в реванше против Энтони Джошуа. Однако в победе украинца один негатив нашел Тайсон Фьюри.
Фьюри: Я ничего не взял из их боя
Никто не удивлен, что "Цыганский король" продолжает поливать грязью Александра Усика. Сначала он говорил, что реванш против Джошуа никудышным чемпионским боем, а теперь продолжает свою дерзкую песню.
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Тайсон Фьюри заявил, что украинский боксер не избил Энтони. Фьюри не увидел ни одного удара от Усика за все 12 раундов.
Я ничего не взял из их боя. Я не выказываю неуважения к Джошуа, но он показал свой уровень. Он вышел на этот самый высокий уровень и проиграл три из пяти поединков. Если смотреть на их реванш, то мы не увидели ни одного удара, который чего-то стоит от Усика за двенадцать раундов. Он не смог пробить Джошуа,
– сказал Фьюри.
В будущем Усик может подраться с Фьюри.
- Усик вторично перебоксировал Джошуа, хотя к реваншу Энтони подошел в лучшей форме, если сравнивать с первым поединком. Однако украинец праздновал победу по раздельному решению судей.
- Еще на ринге Александр заявил, что хочет боя за абсолют или не будет биться вообще.
- Ответа от Фьюри не пришлось ждать долго. Британец дерзко заявил, что за один вечер может избить сразу двух соперников.
- На что Усик заверил, что победы Тайсон видит только в своих снах, а побить он может только свою задницу.
- Впоследствии украинский боксер призвал "Цыганского короля" вернуться на ринг. После чего Фьюри снова заговорил о безумных гонорарах за бой за звание абсолютного чемпиона мира.
- Поединок за абсолют уже ждет легендарный Леннокс Льюис.
- Если бой Усик – Фьюри таки состоится, то принять его может Саудовская Аравия.