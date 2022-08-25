Ф'юрі: Я нічого не взяв із їхнього бою
Ніхто не здивований, що "Циганський король" продовжує поливати брудом Олександра Усика. Спершу він казав, що реванш проти Джошуа нікудишнім чемпіонським боєм, а тепер він продовжує свою зухвалу пісню.
До теми Ф'юрі вимагає космічний гонорар за бій проти Усика за абсолют
Тайсон Ф'юрі заявив, що український боксер не побив Ентоні. Ф'юрі не побачив жодного удару від Усика за усі 12 раундів.
Я нічого не взяв із їхнього бою. Я не виявляю неповаги до Джошуа, але він показав свій рівень. Він вийшов на цей найвищий рівень та програв три з п'яти поєдинків. Якщо дивитися на їх реванш, то ми не побачили жодного удару, що чогось вартий від Усика за дванадцять раундів. Він не зміг пробити Джошуа,
– сказав Ф'юрі.
У майбутньому Усик може побитись із Ф'юрі
- Усик вдруге перебоксував Джошуа, хоча до реваншу Ентоні підійшов у значно кращій формі, якщо порівнювати з першим поєдинком. Однак українець святкував перемогу за роздільним рішенням суддів.
- Ще на ринзі Олександр заявив, що хоче бою за абсолют, або не буде битись узагалі.
- Відповіді від Ф'юрі не довелось чекати довго. Британець зухвало заявив, що за один вечір може побити одразу двох суперників.
- На що Усик запевнив, що перемоги Тайсон бачить лише у своїх снах, а побити він може лише свою дупу.
- Згодом український боксер закликав "Циганського короля" повернутись на ринг. Після чого Ф'юрі знову заговорив про шалені гонорари за бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- Поєдинок за абсолют вже чекає легендарний Леннокс Льюїс.
- Якщо бій Усик – Ф'юрі таки відбудеться, то прийняти його може Саудівська Аравія.