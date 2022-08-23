В субботу, 20 августа, Александр Усик добился победы в титульном бою. Украинец снова переиграл Энтони Джошуа и оставил при себе пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Как это было Усик – Джошуа: видео лучших моментов боя-реванша

Теперь же весь боксерский мир ожидает объединяющий бой за четыре чемпионских пояса. Последний (WBC) сейчас находится у Тайсона Фьюри.

Британец анонсировал свой уход на пенсию, однако позже изменил свое мнение. Как сообщают британские СМИ, "Цыганский король" поручил своему промоутеру Фрэнку Уоррену организовать бой против Усика.

Место проведения и призовые для Усика и Фьюри

Также стало известно о сумме призовых для сражения. Тайсон требует от организаторов установить фонд в 125 миллионов фунтов. Каждому из боксеров должно добраться по 50% от этой суммы (по 62,5 миллиона).

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При этом отмечается, что Саудовская Аравия готова организовать бой Усик-Фьюри. Об этом заявил министр спорта страны Абдуазиз Аль-Сауд.

Напомним, что именно у Джидди Усик во второй раз победил Джошуа. А раньше уже сам AJ боксировал в Саудовской Аравии в бою-реванше против Энди Руиса. Правда, на этот раз Энтони удалось вернуть пояса.