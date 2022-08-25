Фьюри: Я ничего не взял из их боя

Никто не удивлен, что "Цыганский король" продолжает поливать грязью Александра Усика. Сначала он говорил, что реванш против Джошуа никудышным чемпионским боем, а теперь продолжает свою дерзкую песню.

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Тайсон Фьюри заявил, что украинский боксер не избил Энтони. Фьюри не увидел ни одного удара от Усика за все 12 раундов.

Я ничего не взял из их боя. Я не выказываю неуважения к Джошуа, но он показал свой уровень. Он вышел на этот самый высокий уровень и проиграл три из пяти поединков. Если смотреть на их реванш, то мы не увидели ни одного удара, который чего-то стоит от Усика за двенадцать раундов. Он не смог пробить Джошуа,

– сказал Фьюри.

В будущем Усик может подраться с Фьюри.