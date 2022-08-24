Фьюри: Лучше дать мне полмиллиарда долларов

Британский боксер не с готовностью соглашается на бой против Александра Усика. Тайсон Фьюри всеми своими действиями показывает, что хочет много денег, или просто боится украинского боксера.

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"Цыганский король" уже неоднократно говорил о безумных суммах. В этот раз Фьюри заверил, что должен получить самый большой в истории бокса гонорар.

Любопытно, что Тайсон заявил. что мог бы провести поединок бесплатно, будь его соперником Энтони Джошуа. А так придется платить.

Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на бой против неизвестного иностранца, лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то удерживайте этого маленького лоха. Если бы это был Джошуа, то я бы сражался бесплатно, но нет,

– сказал Фьюри.

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