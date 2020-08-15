Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал негативную реакцию ультрас на назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.

Суркис не ожидал такой реакции

Президент "Динамо" в интервью "Новое время" признался, что ожидал напряжения. В то же время Игорь Суркис заявил, что не ожидал негативной реакции ультрас.

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"Я скажу откровенно: я не ожидал, что будет именно такая реакция. Я понимал, что будет напряжение, однозначно. Но что будет такое напряжение, я не мог себе представить", – сказал президент "бело-синих".

Он пояснил, что болельщики хотят результатов. Поэтому Суркис негативно отнесся к заявлениям ультрас, которые готовы терпеть неудачи с другим тренером, лишь бы только Луческу не возглавлял "Динамо".

Я считаю, что болельщики в первую очередь хотят результатов своей команды, а не того, что я от них услышал: "Пусть будет седьмое-восьмое место, но только не Луческу". Это не профессиональный разговор. И как дальше?,

– отметил Суркис.

Президент "Динамо" подчеркнул, что с фанатами нужно вступать в диалог, но ни в коем случае не должно быть конфронтации.

"Да, они меня могут обижать, они могут писать на меня разные вещи, но пока я президент футбольного клуба – я принимаю решения и должен делать все, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи", – подытожил Суркис.

Реакция ультрас "Динамо" на назначение Луческу

Ультрас "Динамо" негативно встретили приход на тренерский мостик Луческу. Румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер", который является ожесточенным врагом "Динамо".

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После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты и запустили в соцсетях хэштег #ДинамоБезСуркісів.

Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому.

28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

Фанатов поддержала бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.