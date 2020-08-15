Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував негативну реакцію ультрас на призначення Мірчі Луческу головним тренером київської команди.

Суркіс не очікував такої реакції

Президент "Динамо" в інтерв'ю "Новое время" зізнався, що очікував напругу. Водночас Ігор Суркіс заявив, що не очікував на негативну реакцію ультрас.

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"Я скажу відверто: я не очікував, що буде саме така реакція. Я розумів, що буде напруга, однозначно. Але що буде таке напруга, я не міг собі уявити", – сказав президент "біло-синіх".

Він пояснив, що вболівальники хочуть результатів. Тому Суркіс негативно поставився до заяв ультрас, які готові терпіти невдачі з іншим тренером, аби тільки Луческу не очолював "Динамо".

Я вважаю, що вболівальники насамперед хочуть результатів своєї команди, а не того, що я від них почув: "Нехай буде сьоме-восьме місце, але тільки не Луческу". Це не професійна розмова. І як далі?,

– зазначив Суркіс.

Президент "Динамо" підкреслив, що з фанатами потрібно вступати в діалог, але ні в якому разі не повинно бути конфронтації.

"Так, вони мене можуть ображати, вони можуть писати на мене різні речі, але поки я президент футбольного клубу – я приймаю рішення і повинен робити все, щоб команда перемагала і завойовувала трофеї", – підсумував Суркіс.

Реакція ультрас "Динамо" на призначення Луческу

Ультрас "Динамо" негативно зустріли прихід на тренерський місток Луческу. Румунський фахівець 12 років очолював "Шахтар", який є запеклим ворогом "Динамо". До речі: Суркіс про ультрас "Динамо": У нас є достатньо важелів, щоб припинити свавілля

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести і запустили в соцмережах хештег #ДинамоБезСуркісів. Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському.

28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".