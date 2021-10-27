Джошуа хочет нокаутировать Усика

Британский боксер уже с нетерпением ждет взять реванш у Усика. Энтони Джошуа хочет нанести больше повреждений Александру. Британец заверил, что устал от поражений.

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Второй бой против украинца Джошуа называет войной и убийством. Энтони не возразил, что в реванше боксер из Украины может оказаться в нокауте.

У меня на уме лишь одно – это война, убийство. Выйти на ринг и покалечить парня. Отобрать его душу до момента, когда он захочет сдаться. Я устал от этих проклятых поражений. Мне осточертело изучать милую науку. Усик может оказаться на полу в следующем бою, потому что это война. Просто война. Я раздражен. Я даже начинаю закипать, когда просто об этом говорю – это жажда победы,

– заявил Джошуа.

Британский боксер полностью изменит свой подход ко второму поединку с украинцем. Он признался, что план на предыдущий бой был провальным: "Тот бой с Усиком – очевидно, что стиль решает в таких случаях. И я подходил не с тем стилем. План на бой? Вам нужно спросить это у команды. Во второй части поединка, 9 – 10 раунда, я терял контроль над ним, когда мое око закрылось".

Последствия после боя с Усиком! После девятого раунда над глазом Джошуа образовалась гематома, которая его закрыла. В чемпионских раундах Энтони видел лишь одним глазом. По словам британского промоутера Эдди Хирна, после боя Джошуа был доставлен в одну из местных больниц. У Энтони было подозрение на перелом в черепе. К счастью, все обошлось.

"Пусть тренеры меня кормят этим"

Джошуа рассказал, что у него нет времени на изучение стиля Усика. Это работа его команды и тренера, которые должны проанализировать поединки украинца и предоставить Энтони полную информацию о его соперника.

Пусть тренеры меня кормят этим. Я – продукт среды, в которой нахожусь. Мое мышление – это то, что я контролирую. Я не говорю про эти джебы, отсиживаться, контратаковать, бить, не дать в себя попасть. Да, это бокс, но в тяжелом весе бокс – это как война, так и то, чтобы попасть по сопернику и не позволять в себя попасть. Иногда тебе нужно пройти через череду ударов,

– сказал боксер.

Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.

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