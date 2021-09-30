Что Джошуа сказал Усику

После 12-раундового поединка Усик подошел в угол Джошуа, чтобы поблагодарить британца за поединок. Запыхавшийся Джошуа первым делом попросил у Усика реванш, хотя еще официально не знал о поражении.

Стоит внимания Джошуа советуют отказаться от реванша ради боя Усика с Фьюри или Уайлдером

Мы будем драться еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить,

– сказал Джошуа украинскому боксеру.

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