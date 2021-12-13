Нападающий Барселоны Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры
Источник:Marca
Нападающий каталонской Барселоны Серхио Агуэро готовится объявить о завершении карьеры футболиста. Нападающий вынужден завязать с футболом из-за проблем со здоровьем.
Агуэро должен объявить о завершении карьеры в среду, 15-го декабря. По информации Marca, в этот день состоится мероприятие, на котором официально объявят о решении аргентинца.
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У Агуэро проблемы со здоровьем
В конце октября Агуэро стало плохо в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Футболист сигнализировал, что ему нужна помощь. Он досрочно завершил матч.
После первых тестов у Серхио была обнаружена аритмия. Ожидалось, что нападающий в течение трех месяцев будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога.
Но потом врачи заявили, что у Агуэро серьезные проблемы с сердцем, которые не совместимы с игрой в футбол. Агуэро сразу опроверг слухи о завершении карьеры и заверил, что оптимистично настроен.
Что известно об Агуэро
- Европейская часть карьеры Агуэро началась в 2006 году, когда он перешел в Атлетико Мадрид. Спустя 5 лет он стал футболистом Манчестер Сити, где сумел себя лучше всего проявить.
- Аргентинец стал лучшим нападающим в истории Манчестер Сити. На его счету 260 голов.
- В течение последних сезонов Агуэро преследовали травмы, поэтому Кун потерял место в основном составе "горожан". Летом 2021 года он покинул английский клуб.
- На правах свободного агента Серхио присоединился к Барселоне. В футболке каталонского клуба он выходил на поле только 5 раз и забил один гол.