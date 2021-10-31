Агуэро находится под наблюдением врачей

Пока форвард Барселоны находится в больнице, где проходит комплексное обследование сердца. Пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.

Лидер Барселоны не сыграет против Динамо в Лиге чемпионов, участие Агуэро под вопросом

Врачи уверяют, что Серхио Агуэро сможет вернуться к футболу только тогда, когда убедятся, что его здоровье в норме. Также они добавляют, что дискомфорт, который нападающий испытал, происходит крайне редко.

Издание сообщает, что Барселона впоследствии сделает заявление о состоянии игрока, когда будут иметь все результаты обследования и конкретный диагноз.

Издание Diario Sport пишет, что при первых тестах обнаружена аритмия, она происходит не впервые.

Агуэро стало плохо во время матча