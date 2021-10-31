Агуэро находится под наблюдением врачей
Пока форвард Барселоны находится в больнице, где проходит комплексное обследование сердца. Пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.
Лидер Барселоны не сыграет против Динамо в Лиге чемпионов, участие Агуэро под вопросом
Врачи уверяют, что Серхио Агуэро сможет вернуться к футболу только тогда, когда убедятся, что его здоровье в норме. Также они добавляют, что дискомфорт, который нападающий испытал, происходит крайне редко.
Издание сообщает, что Барселона впоследствии сделает заявление о состоянии игрока, когда будут иметь все результаты обследования и конкретный диагноз.
Издание Diario Sport пишет, что при первых тестах обнаружена аритмия, она происходит не впервые.
Агуэро стало плохо во время матча
- Серхио Агуэро досрочно покинул поле в матче с Алавесом. В конце первого тайма форвард сигнализировал арбитру, что нуждается в помощи медиков.
- Футболист покинул поле и досрочно завершил поединок с Алавесом.
- Скорее всего, он также пропустит следующий поединок в Лиге чемпионов против Динамо, который состоится 2 ноября.
- Барселона сыграла вничью с Алавесом – 1:1.