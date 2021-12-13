Агуеро повинен оголосити про завершення кар'єри у середу, 15-го грудня. За інформацією Marca, у цей день відбудеться захід, на якому офіційно оголосять про рішення аргентинця.
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В Агуеро проблеми зі здоров'ям
Наприкінці жовтня Агуеро стало погано в матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Футболіст сигналізував, що йому потрібна допомога. Він достроково завершив матч.
Після перших тестів у Серхіо було виявлено аритмію. Очікувалося, що нападник упродовж трьох місяців буде проводити діагностичні та терапевтичні процедури під наглядом кардіолога.
Та згодом лікарі заявили, що Агуеро має серйозні проблеми із серцем, які не сумісні з грою у футбол. Агуеро відразу спростував чутки про завершення кар'єри та запевнив, що оптимістично налаштований.
Що відомо про Агуеро
- Європейська частина кар'єри Агуеро розпочала у 2006 році, коли він перейшов до Атлетико Мадрид. Через 5 років Кун став футболістом Манчестер Сіті, де зумів себе найкраще проявити.
- Аргентинець став найкращим нападником в історії Манчестер Сіті. На його рахунку 260 голів.
- Протягом останніх сезонів Агуеро переслідували травми, тому Кун втратив місце в основному складі "містян". Влітку 2021 року він покинув англійський клуб.
- На правах вільного агента Серхіо приєднався до Барселони. У футболці каталонського клубу він виходив на поле тільки 5 разів і забив один гол.