В течение трех месяцев 33-летний нападающий будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога Жозепа Бругады. Дальнейшая методика лечения будет зависеть от темпов его восстановления.

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Исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан после матча рассказал, что Серхио почувствовал легкое головокружение. Другие подробности о состоянии Агуэро официально не приводятся.

Что известно о сезоне Агуэро