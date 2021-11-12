Агуэро настроен позитивно

Футболист рассказал, что сейчас он лечится и проходит обследование. А заявления СМИ о возможном прекращении его карьеры он назвал – слухами.

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Читая все слухи, сообщаю, что следую предписаниям врачей клуба, прохожу обследования и лечусь. Увидим прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно,

– написал форвард в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что результаты обследования футболиста свидетельствуют, что патология игрока не совместима с игрой в профессиональный футбол. ​

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