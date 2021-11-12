Агуэро настроен позитивно
Футболист рассказал, что сейчас он лечится и проходит обследование. А заявления СМИ о возможном прекращении его карьеры он назвал – слухами.
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Читая все слухи, сообщаю, что следую предписаниям врачей клуба, прохожу обследования и лечусь. Увидим прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно,
– написал форвард в своем твиттере.
Ранее СМИ сообщили, что результаты обследования футболиста свидетельствуют, что патология игрока не совместима с игрой в профессиональный футбол.
Серхио имеет проблемы со здоровьем
- Форварду каталонской команды стало плохо в конце первого тайма в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Нападающий сигнализировал арбитру матча, что ему нужна помощь медиков.
- Агуэро досрочно завершил для себя поединок.
- Врачи сообщили, что при первых тестах выявлена аритмия, она происходит не впервые.
- Форвард летом распрощался с Манчестер Сити, он присоединился к Барселоне на правах свободного агента. В этом сезоне Ла Лиги футболист провел лишь 4 матча.