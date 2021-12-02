Первая тренировка в родном клубе

Эриксен приступил к тренировкам на базе футбольного клуба Оденсе. Сам здесь он выступал на молодежном уровне, пока не перешел в нидерландский Аякс. Кроме того, полузащитник проживает недалеко от этих тренировочных полей.

Однако тренируется Эриксен самостоятельно.

Это впервые Эриксен приступил к тренировкам после того, как 12 июня 2021 года у него произошла остановка сердца во время матча сборной Дании против Финляндии на Евро-2020. Игрок неподвижно упал на поле в конце первого тайма. Ему сразу оказали помощь находившиеся на поле медики. А потом его доставили в больницу.

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Эриксен не может играть за Интер

Эриксен является игроком итальянского Интера. Но он не может продолжить свою карьеру в Италии. После остановки сердца ему установили кардиостимулятор. В Италии запрещено выступать с ним.

Интер заявил, что готов помочь Эриксену подыскать новый клуб.

В Оденсе пока не знают, сколько времени Эриксен будет тренироваться у них. Но готовы предоставить ему все условия для тренировки.