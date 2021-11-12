Плохие новости для Агуэро

Ранее медики сообщали, что нападающий Барселоны пропустит три месяца из-за проблем со здоровьем. Однако оказалось, что все гораздо серьезнее, чем ожидалось.

Кстати Хави ввел ряд жестких правил в Барселоне: список

Результаты обследования свидетельствуют о том, что патология игрока не совместима с игрой в профессиональный футбол. В настоящее время Агуэро остается под пристальным наблюдением врачей.

Проблемы Агуэро со здоровьем: что известно

  • В матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса Серхио в конце первого тайма сигнализировал арбитру, что нуждается в помощи медиков. Аргентинец держался за грудь.
  • Футболист самостоятельно покинул поле и досрочно завершил поединок.
  • Врачи форварда сообщили, что при первых тестах обнаружли аритмию, уже не в первый раз.
  • Летом Агуэро попрощался с Манчестером Сити, он присоединился к Барселоне на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел всего 4 матча.