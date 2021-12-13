Агуэро должен объявить о завершении карьеры в среду, 15-го декабря. По информации Marca, в этот день состоится мероприятие, на котором официально объявят о решении аргентинца.

Стоящее Эриксен приступил к тренировкам впервые после остановки сердца на Евро-2020

У Агуэро проблемы со здоровьем

В конце октября Агуэро стало плохо в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Футболист сигнализировал, что ему нужна помощь. Он досрочно завершил матч.

После первых тестов у Серхио была обнаружена аритмия. Ожидалось, что нападающий в течение трех месяцев будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога.

Но потом врачи заявили, что у Агуэро серьезные проблемы с сердцем, которые не совместимы с игрой в футбол. Агуэро сразу опроверг слухи о завершении карьеры и заверил, что оптимистично настроен.

Что известно об Агуэро