Агуэро должен объявить о завершении карьеры в среду, 15-го декабря. По информации Marca, в этот день состоится мероприятие, на котором официально объявят о решении аргентинца.

Стоящее Эриксен приступил к тренировкам впервые после остановки сердца на Евро-2020

У Агуэро проблемы со здоровьем

В конце октября Агуэро стало плохо в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Футболист сигнализировал, что ему нужна помощь. Он досрочно завершил матч.

После первых тестов у Серхио была обнаружена аритмия. Ожидалось, что нападающий в течение трех месяцев будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога.

Но потом врачи заявили, что у Агуэро серьезные проблемы с сердцем, которые не совместимы с игрой в футбол. Агуэро сразу опроверг слухи о завершении карьеры и заверил, что оптимистично настроен.

Что известно об Агуэро

  • Европейская часть карьеры Агуэро началась в 2006 году, когда он перешел в Атлетико Мадрид. Спустя 5 лет он стал футболистом Манчестер Сити, где сумел себя лучше всего проявить.
  • Аргентинец стал лучшим нападающим в истории Манчестер Сити. На его счету 260 голов.
  • В течение последних сезонов Агуэро преследовали травмы, поэтому Кун потерял место в основном составе "горожан". Летом 2021 года он покинул английский клуб.
  • На правах свободного агента Серхио присоединился к Барселоне. В футболке каталонского клуба он выходил на поле только 5 раз и забил один гол.