Ярмоленко выложил пост в инстаграм со словами поддержки.

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Он также выбрал для этого фотографию формы сборной Украины с контуром страны, из-за которой Россия устроила истерику на Евро-2020.

Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила – свобода, право выбора, уважение и человеческие ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами!

– говорится в заметке Ярмоленко.

Ярмоленко присоединился к остальным украинским спортсменам, которые выражают слова поддержки Украине из-за военной агрессии России. До этого это сделали Дарья Белодед, Роман Яремчук, Александр Зинченко, Роман Зозуля, Владимир Кличко, Ольга Харлан, Сергей Стаховский, Оксана Баюл, Анастасия Брызгина, Андрей Шевченко, Артем Кравец и многие другие.