Ярмоленко виклав пост в інстаграм зі словами підтримки.

До теми Україна – моя Батьківщина, – Андрій Шевченко закликав українців єднатися у цей складний час

Він також обрав для цього фотографію форми збірної України з контуром країни, через яку Росія влаштувала істерику на Євро-2020.

Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою відданість країні, підтримати нашу армію. Наша сила – свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір – європейська Україна. Ми – сильна нація, ми на своїй землі і правда – за нами!

– йдеться в дописі Ярмоленка.

Ярмоленко долучився ре решти українських спортсменів, які висловлюють слова підтримки Україні через військову агресію Росії. До цього це зробили Дарія Білодід, Роман Яремчук, Олександр Зінченко, Роман Зозуля, Володимир Кличко, Ольга Харлан, Сергій Стаховський, Оксана Баюл, Анастасія Бризгіна, Андрій Шевченко, Артем Кравець та багато інших.