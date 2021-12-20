Мы сделаем максимум, – промоутер Джошуа не верит в победу Усика и Фьюри

20 декабря 2021 , 18:42
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Источник:

Boxing UK

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился своими мыслями по поводу будущих событий в боксе. Он допустил невероятное развитие событий в тяжелом весе в 2022 году.

Хирн: Энтони победит

По мнению промоутера, Диллиан Уайт в предстоящем поединке победит Тайсона Фьюри. А Джошуа сможет победить Александра Усика.

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Фьюри побьется с Уайтом. И, очевидно, Диллиан, его вырубит левым хуком. Да, а Джошуа проведет реванш с Усиком. Энтони победит, и мы проведем бой Джошуа – Уайт за звание абсолютного чемпиона,
– заявил Хирн.

Он также добавил, что сделал все возможное для британских боксеров.

"Любое может случиться, и мы должны быть готовы к этому. Наше дело быть уверенными, что мы сделаем максимум для наших ребят", – добавил промоутер.

Усик отобрал чемпионские пояса у Джошуа

  • Александр Усик 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
  • После боя Джошуа решил активировать опцию о реванше.
  • Ранее Усик заявлял, что бой может состояться уже весной 2022 года.
  • Однако недавно боксер опроверг эту информацию и отметил, что пока они с Джошуа не близки к реваншу.
  • Также Усик неоднократно отмечал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун.
  • Тем не менее, промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.

Возможен ли бой Усик – Фьюри

  • Тайсон неоднократно заявлял, что хочет провести поединок против Усика.
  • Бой между Усиком и британцем мог бы произойти, если бы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком.
  • Но время на организацию объединительного боя прошло, поэтому WBC объявила об обязательной защите пояса Фьюри.
Автор: Дарина Жданович