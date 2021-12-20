Фьюри уверен в своих силах

Британский боксер вспомнил разговор с Владимиром Кличко. Он убежден, что украинец никогда бы не смог победить его.

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Британец убежден, что победил бы Кличко на каждом этапе его карьеры.

"Когда-то я спросил Кличко: "Ты намерен быть большим чемпионом. Но кто самый сильный, против кого ты боксировал? Кто был его соперником? Хэй, Пулев, Дженнингс, который был в плохой форме?

Кличко никогда в истории не победил бы меня. Помню, как люди говорили, что Владимир больше не в такой хорошей форме. Конечно, когда люди проигрывают мне – значит, либо им было плохо, либо они находятся в упадке", – сказал Тайсон.

В ноябре 2015-го Владимир Кличко вышел на ринг против Тайсона Фьюри.

К слову. Кличко проиграл Фьюри по единогласному решению судей в ноябре 2015 года.