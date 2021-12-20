Хірн: Ентоні переможе

На думку промоутера, Ділліан Уайт у майбутньому поєдинку переможе Тайсона Ф'юрі. А Джошуа зможе перемогти Олександра Усика.

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Ф'юрі поб'ється з Уайтом. І, очевидно, Ділліан, його вирубає лівим хуком. Так, а Джошуа проведе реванш з Усиком. Ентоні переможе, і ми проведемо бій Джошуа – Уайт за звання абсолютного чемпіона,

– заявив Хірн.

Він також додав, що зробив все можливе для британських боксерів.

"Будь-що може статися, і ми маємо бути готові до цього. Наша справа бути впевненими, що ми зробимо максимум для наших хлопців", – додав промоутер.

Усик відібрав чемпіонські пояси в Джошуа

Олександр Усик 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.

Після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш.

Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.

Проте нещодавно боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.

Також Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун.

Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.

Чи можливий бій Усик – Ф'юрі