Хірн: Ентоні переможе
На думку промоутера, Ділліан Уайт у майбутньому поєдинку переможе Тайсона Ф'юрі. А Джошуа зможе перемогти Олександра Усика.
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Ф'юрі поб'ється з Уайтом. І, очевидно, Ділліан, його вирубає лівим хуком. Так, а Джошуа проведе реванш з Усиком. Ентоні переможе, і ми проведемо бій Джошуа – Уайт за звання абсолютного чемпіона,
– заявив Хірн.
Він також додав, що зробив все можливе для британських боксерів.
"Будь-що може статися, і ми маємо бути готові до цього. Наша справа бути впевненими, що ми зробимо максимум для наших хлопців", – додав промоутер.
Усик відібрав чемпіонські пояси в Джошуа
- Олександр Усик 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш.
- Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.
- Проте нещодавно боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.
- Також Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун.
- Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
Чи можливий бій Усик – Ф'юрі
- Тайсон неодноразово заявляв, що хоче провести поєдинок проти Усика.
- Бій між Усиком та британцем міг відбутися, якби Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Усиком.
- Та час на організацію об'єднавчого бою сплинув, а тому WBC оголосила про обов'язковий захист поясу Ф'юрі.