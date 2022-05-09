Отметил 9 мая
34-летний украинский боксер с первых дней войны защищает страну от кафиров. Василий Ломаченко служит в рядах территориальной обороны родного Белгород-Днестровского в Одесской области.
Стоит прочитать У них разные взгляды, но Ломаченко и Усик являются патриотами Украины, – Арум
9 мая в своих соцсетях боксер поздравил всех с "днем победы". Ломаченко возложил цветы к мемориалу, где написана фамилия его дедушки, в родном городе.
Спасибо деду за победу! С Днем Победы!,
– подписал фото боксер.
Поклонники довольно неоднозначно приняли такие фотографии боксера. Кто похвалил Василия, который не забывает поступков дедушки, а кто-то "облил Ломаченко грязью".
Ломаченко поздравил с "днем победы" / Фото с инстаграмма боксера
Ломаченко возложил цветы к мемориалу / Фото из инстаграмма боксера
9 мая в России состоялся жалкий военный парад ко "дню победы". На нем выступил с речью Владимир Путин. Интересно, что в этот раз не участвовала авиация. Россияне придумали странную причину ее отсутствия – плохая погода. Хотя на улице не было дождя и светило солнце.
Ломаченко мужественно защищает страну
- Почти с первых дней Ломаченко сменил боксёрский ринг на оружие в руках. Василий отказался от титульного боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Австралиец и его команда похвалили украинца за патриотическую позицию.
- Абсолютный чемпион мира в легком весе заверил, что сейчас в жизни Ломаченко гораздо более важный поединок, чем мог быть между ними.
- Василий заметил, что не покинет Украину, пока она не выиграет войну против России.
- Ричард Комми, бывший соперник украинца, и глава Top Rank Боб Арум тоже в восторге от мужества Ломаченко.
- Василий занял седьмое место в рейтинге лучших боксеров современности, не считая весовой категории по версии издания The Ring.
- Напомним, что Усик не пошел по стопам Ломаченко. Александр покинул Украину ради реванша против Энтони Джошуа. Их поединок должен состояться в июле 2022 года.