Отметил 9 мая

34-летний украинский боксер с первых дней войны защищает страну от кафиров. Василий Ломаченко служит в рядах территориальной обороны родного Белгород-Днестровского в Одесской области.

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9 мая в своих соцсетях боксер поздравил всех с "днем победы". Ломаченко возложил цветы к мемориалу, где написана фамилия его дедушки, в родном городе.

Спасибо деду за победу! С Днем Победы!,
– подписал фото боксер.

Поклонники довольно неоднозначно приняли такие фотографии боксера. Кто похвалил Василия, который не забывает поступков дедушки, а кто-то "облил Ломаченко грязью".


​Ломаченко поздравил с "днем победы" / Фото с инстаграмма боксера


Ломаченко возложил цветы к мемориалу / Фото из инстаграмма боксера

9 мая в России состоялся жалкий военный парад ко "дню победы". На нем выступил с речью Владимир Путин. Интересно, что в этот раз не участвовала авиация. Россияне придумали странную причину ее отсутствия – плохая погода. Хотя на улице не было дождя и светило солнце.

Ломаченко мужественно защищает страну

  • Почти с первых дней Ломаченко сменил боксёрский ринг на оружие в руках. Василий отказался от титульного боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Австралиец и его команда похвалили украинца за патриотическую позицию.
  • Абсолютный чемпион мира в легком весе заверил, что сейчас в жизни Ломаченко гораздо более важный поединок, чем мог быть между ними.
  • Василий заметил, что не покинет Украину, пока она не выиграет войну против России.
  • Ричард Комми, бывший соперник украинца, и глава Top Rank Боб Арум тоже в восторге от мужества Ломаченко.
  • Василий занял седьмое место в рейтинге лучших боксеров современности, не считая весовой категории по версии издания The Ring.
  • Напомним, что Усик не пошел по стопам Ломаченко. Александр покинул Украину ради реванша против Энтони Джошуа. Их поединок должен состояться в июле 2022 года.