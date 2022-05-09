Отметил 9 мая

34-летний украинский боксер с первых дней войны защищает страну от кафиров. Василий Ломаченко служит в рядах территориальной обороны родного Белгород-Днестровского в Одесской области.

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9 мая в своих соцсетях боксер поздравил всех с "днем победы". Ломаченко возложил цветы к мемориалу, где написана фамилия его дедушки, в родном городе.

Спасибо деду за победу! С Днем Победы!,

– подписал фото боксер.

Поклонники довольно неоднозначно приняли такие фотографии боксера. Кто похвалил Василия, который не забывает поступков дедушки, а кто-то "облил Ломаченко грязью".



​Ломаченко поздравил с "днем победы" / Фото с инстаграмма боксера



Ломаченко возложил цветы к мемориалу / Фото из инстаграмма боксера

9 мая в России состоялся жалкий военный парад ко "дню победы". На нем выступил с речью Владимир Путин. Интересно, что в этот раз не участвовала авиация. Россияне придумали странную причину ее отсутствия – плохая погода. Хотя на улице не было дождя и светило солнце.

Ломаченко мужественно защищает страну