Мегабий состоится в июле

По словам Эдди Хирна, переговоры между командами продолжаются. Уже скоро стороны должны ударить по рукам.

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Промоутер британского боксера анонсировал дату сражения. Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен пройти 23 июля. А вот с местом поединка не определились. Рассматривают два варианта – Великобритания или Саудовская Аравия.

Скорее всего, боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии. Этот вариант может оказаться более выгодным в финансовом плане. Хотя Джошуа не скрывает, что хотел бы снова выйти на глазах родных болельщиков в Лондоне.

Главное о реванше Усик – Джошуа