Клімас: В Олександра все йде фантастично
Підготовку українського боксера прокоментував його менеджера Егіс Клімас. За його словами, в Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на усі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.
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В Олександра все йде фантастично, він готується. Ми будемо готові до реваншу,
– сказав Клімас.
Нещодавно авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу без врахування вагової категорії. У топ-10 розташувались одразу два українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко. Усик зайняв другу позицію, поступившись лише Саулю Канело Альваресу, який на днях сенсаційно зазнав другої поразки у своїй кар'єрі.
Ломаченко ж дісталась сьома позиція.
Реванш Усик – Джошуа: головне
- Усик заради реваншу виїхав із України, де зараз йде війна проти Росії. Хоча спершу Олександр служив у рядах територіальної оборони Київської області.
- Після чого шальки терезів схилились на бік боксу. Усик вже відкрив тренувальний табір, у якому готується до бою проти Джошуа.
- Своє рішення спортсмен пояснив тим, що на ринзі він принесе більше користі, ніж поза його межами. Усик розповідав, що його рішення повернутись на ринг підтримали брати Клички та навіть Володимир Зеленський.
- Наразі сторони поки що ще не вдарили по руках. Узгоджують останні деталі – дату та місце проведення поєдинку.
- За словами Едді Хірна, промоутера британського боксера, реванш відбудеться 23 липня. Не виключено, що країною проведення стане Саудівська Аравія. Також розглядають варіант із Великою Британією.
- У боксерській спільноті схиляються до того, що Усик здобуде свою другу перемогу над Джошуа. Перевагу українцю віддають Тайсон Ф'юрі та глава Top Rank Боб Арум.
- Сам українець зазначав, що готує сюрпризи для суперника. Джошуа запевнив, що не чекає легкої прогулянки. Ентоні хоче відправити українця у нокаут.