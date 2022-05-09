Клімас: В Олександра все йде фантастично

Підготовку українського боксера прокоментував його менеджера Егіс Клімас. За його словами, в Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на усі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.

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В Олександра все йде фантастично, він готується. Ми будемо готові до реваншу,

– сказав Клімас.

Нещодавно авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу без врахування вагової категорії. У топ-10 розташувались одразу два українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко. Усик зайняв другу позицію, поступившись лише Саулю Канело Альваресу, який на днях сенсаційно зазнав другої поразки у своїй кар'єрі.

Ломаченко ж дісталась сьома позиція.

Реванш Усик – Джошуа: головне