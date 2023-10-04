ФИФА вслед за УЕФА может допустить юношеские сборные России на международные соревнования. Решение будет приниматься уже 4 октября.
Достойно внимания Безальтернативно: известно, какие страны примут Евро-2028 и 2032 год.
Сплошной абсурд
Все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины и злодеяния, которые они творят на территории нашего Государства. Но ФИФА это не останавливает, поэтому федерация рассматривает отмену полного запрета для юношеских сборных России на участие в международных турнирах. Следует отметить, что решение может быть принято уже сегодня, 4 октября, во время заседания Совета ФИФА.
Если мировая организация решит допустить агрессоров к соревнованиям, то сборным России U-17 разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. ФИФА рассматривает чемпионат Европы среди юношей до 17 лет как де-факто квалификационные соревнования по ЧМ, что дает им логику для возвращения России. На мужской Мундиаль U-17 страна-агрессор уже не сможет отобраться, поскольку она пройдет в ноябре в Индонезии. А вот юные россиянки могут отобраться на аналогичный женский турнир, который состоится уже в 2026 году.
Условия допуска страны-агрессора от УЕФА
- Европейский футбольный союз отметил, что представители страны-агрессора U-17 не смогут использовать символику своей и гимн, а также матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.
- Интересно, что раньше президент УЕФА Александр Чеферин уверял, что Россия вообще не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война.
- Но ряд европейских ассоциаций решили пойти на перекор УЕФА, поэтому заявили, что будут бойкотировать игры против россиян, в частности, к радикальному поступку прибегли такие страны, как: Украина, Англия, Польша, Литва, Латвия, Дания, Финляндия, Швеция, Ирландия, Румыния .
- А вот входящие в Исполком УЕФА немцы Ханс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге голосовали за возвращение россиян, поскольку им жалко тамошних детей.