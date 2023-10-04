ФИФА вслед за УЕФА может допустить юношеские сборные России на международные соревнования. Решение будет приниматься уже 4 октября.

Достойно внимания Безальтернативно: известно, какие страны примут Евро-2028 и 2032 год.

Сплошной абсурд

Все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за агрессии против Украины и злодеяния, которые они творят на территории нашего Государства. Но ФИФА это не останавливает, поэтому федерация рассматривает отмену полного запрета для юношеских сборных России на участие в международных турнирах. Следует отметить, что решение может быть принято уже сегодня, 4 октября, во время заседания Совета ФИФА.

Если мировая организация решит допустить агрессоров к соревнованиям, то сборным России U-17 разрешат выступать на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. ФИФА рассматривает чемпионат Европы среди юношей до 17 лет как де-факто квалификационные соревнования по ЧМ, что дает им логику для возвращения России. На мужской Мундиаль U-17 страна-агрессор уже не сможет отобраться, поскольку она пройдет в ноябре в Индонезии. А вот юные россиянки могут отобраться на аналогичный женский турнир, который состоится уже в 2026 году.

Напомним. Ранее подобное решение приняло УЕФА, позволив мужской и женской сборным России U-17 участвовать в чемпионатах Европы, но без флага и гимна. Именно от разрешения европейского футбольного союза оттолкнулась ФИФА, поскольку из-за допуска команд страны-агрессора к квалификациям к юношеским Евро может произойти отбор россиян в ЧМ.

Условия допуска страны-агрессора от УЕФА