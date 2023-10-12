Международный олимпийский комитет исключил Россию из своего состава. Членство приостановлено до последующего сообщения.

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Все же дошло

Олимпийский комитет России (ОКР) попал под веское и жесткое решение мировой организации. МОК решил, что настало то время, чтобы стране-агрессору не нашлось места среди цивилизованного мира, то есть примешь решение о том, чтобы исключить Россию из своего состава.

Всемирная организация нашла логическую причину, чтобы прибегнуть к подобному наказанию. Исполнительный комитет МОК прекратил членство России в дальнейшем уведомлении, а ОКР не только не сможет участвовать в деятельности мировой организации, но и получать финансирование.

Дело в том, что исключением России из Международного олимпийского комитета мировая организация отреагировала на незаконное включение в состав ОКР олимпийских советов с оккупированных территорий Украины. МОК все же признал недопустимым, что Россия приняла в свой комитет представителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Страну-агрессора, в конце концов, обвинили в нарушении олимпийской хартии и посягательстве на целостность Национального олимпийского комитета Украины

МОК оставляет за собой право принимать решения по участию отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх Париж-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 в должное время. Исполком МОК также оставляет за собой право принятия любого дальнейшего решения в зависимости от развития этой ситуации,

– сказал спикер МОК Марк Адамс.

Исключение россиян/МОК