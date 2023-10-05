Накануне атлетов из страны-агрессорки допустили к Паралимпиаде-2024. А сам президент МОК выдал позорный спич, в котором намекает, что такое же решение может быть принято и касательно Олимпиады-2024 для российских спортсменов.

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Очередное подтверждение, что спорт не вне политики

Однако ему представился отличный шанс продемонстрировать свою незаангажированность. Ведь с 15 по 17 октября в Мумбаи состоится заседание МОК, где будет рассматриваться вероятное участие спортсменов из стран-террористок в ОИ-2024 в Париже.

В преддверии этого невероятно важного заседания президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о включении в состав "запоребриковой" организации новых региональных олимпийских комитетов, а именно временно оккупированных территорий Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Приняли новых членов. Сегодня ими стали региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

– сообщил чиновник.

Кажется, это тот момент, когда Томас Бах может либо отбелить, хотя бы частично, свою репутацию, либо полностью прогнуться под Россией и снять окончательно маску. Если после такого показательного поступка россиян допустят к Олимпиаде, то глава МОК и люди, принимающие решения в этой организации, должны стать нерукоподаваемыми, выбор за ними...