Об этом 24 Каналу заявил главный редактор спортивного издания Tribuna.com Олег Щербаков, отметив, что олимпийский комитет страны-агрессора – влиятельная мировая организация.

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"Международный олимпийский комитет вообще любит, чтобы все у него были "о мире, спорте, жвачке". Рассказывали, как они "дружно строят олимпизм", – сказал Щербаков.

Однако захватчики обнаглели и незаконно "включили в состав" олимпийского комитета России представителей с временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Это стало недопустимым для международной спортивной организации.

МОК психанул, потому что россияне берегов не видят. Пора уже немного как-то "побить",

– подчеркнул главный редактор спортивного издания.

Однако это решение было принято немного поздно. Ведь россияне уже приобщали к своему олимпийскому комитету представителей из аннексированного украинского Крыма.

Прецедент для давления

Решение МОК об исключении России важно. Ведь так страна-агрессор упускает серьезную возможность для лобби в основной спортивной организации. Также это решение можно использовать в качестве прецедента, чтобы давить на отдельные международные спортивные организации, которые не отстраняют Россию.

Однако такое решение никак не влияет на российских спортсменов. Международный олимпийский комитет может принимать решение насчёт участия в Олимпийских играх Париж-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 отдельных российских спортсменов под нейтральным статусом.

"Олимпийский комитет России, финансирующий российских спортсменов, которые могли бы выступать нейтральными, он может сказать этим спортсменам: "Нет-нет, вы никуда не едете, потому что нас "ущемляют" и не дают "присоединить" Херсонскую область", – сказал Олег Щербаков.

Из-за решения МОК россияне отдалились от участия в Олимпиаде. Однако это может быть косвенным следствием этого.

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Российские спортсмены активно ездят в разные страны. Там работает "спортивная дипломатия".

К примеру, представители олимпийского комитета России захотят встретиться с представителями олимпийского комитета ЮАР. Есть больше возможности выдать какой-то протест к этому: "Чего вы встречаетесь с отстраненными?". Появляется больше рычагов для давления,

– подчеркнул главный редактор спортивного издания.

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