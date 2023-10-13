Об этом 24 Каналу заявил главный редактор спортивного издания Tribuna.com Олег Щербаков, отметив, что олимпийский комитет страны-агрессора – влиятельная мировая организация.
К теме Цинизму нет предела: президент НОК России обвинил МОК в "спортивном геноциде"
"Международный олимпийский комитет вообще любит, чтобы все у него были "о мире, спорте, жвачке". Рассказывали, как они "дружно строят олимпизм", – сказал Щербаков.
Однако захватчики обнаглели и незаконно "включили в состав" олимпийского комитета России представителей с временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Это стало недопустимым для международной спортивной организации.
МОК психанул, потому что россияне берегов не видят. Пора уже немного как-то "побить",
– подчеркнул главный редактор спортивного издания.
Однако это решение было принято немного поздно. Ведь россияне уже приобщали к своему олимпийскому комитету представителей из аннексированного украинского Крыма.
Прецедент для давления
Решение МОК об исключении России важно. Ведь так страна-агрессор упускает серьезную возможность для лобби в основной спортивной организации. Также это решение можно использовать в качестве прецедента, чтобы давить на отдельные международные спортивные организации, которые не отстраняют Россию.
Однако такое решение никак не влияет на российских спортсменов. Международный олимпийский комитет может принимать решение насчёт участия в Олимпийских играх Париж-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 отдельных российских спортсменов под нейтральным статусом.
"Олимпийский комитет России, финансирующий российских спортсменов, которые могли бы выступать нейтральными, он может сказать этим спортсменам: "Нет-нет, вы никуда не едете, потому что нас "ущемляют" и не дают "присоединить" Херсонскую область", – сказал Олег Щербаков.
Из-за решения МОК россияне отдалились от участия в Олимпиаде. Однако это может быть косвенным следствием этого.
Зеленский отреагировал на исключение России из МОК: смотрите видео
Российские спортсмены активно ездят в разные страны. Там работает "спортивная дипломатия".
К примеру, представители олимпийского комитета России захотят встретиться с представителями олимпийского комитета ЮАР. Есть больше возможности выдать какой-то протест к этому: "Чего вы встречаетесь с отстраненными?". Появляется больше рычагов для давления,
– подчеркнул главный редактор спортивного издания.
Россию выгнали из МОК: главное
- Международный олимпийский комитет исключил страну-агрессора. Её членство было прекращено до дальнейшего сообщения. Теперь олимпийский комитет России не сможет участвовать в деятельности МОК и получать финансирование.
- Такую инициативу МОК оценил Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что страна-агрессор не сможет распространять свою пропаганду через международную спортивную арену.
- В России в очередной раз обвинили Международный олимпийский комитет в "политическом решении". Мол, оно якобы противоречит олимпийским принципам.