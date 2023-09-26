Российский футбол попал под тотальные санкции из-за развязанной РФ войны против Украины. Клубы исключены из международных соревнований, сборные также недопущены к квалификационным турнирам на Евро и чемпионат мира.

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Впрочем, УЕФА решил сделать шаг навстречу представителям страны-террористки. Европейский футбольный союз допустил к международным соревнованиям российские детские команды в возрасте до 17 лет.

Союз мотивировал это тем, что дети не должны отвечать за войну. Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал решение организации.

Дисквалификация УЕФА по отношению к российским взрослым командам отражает стремление занять позицию, направленную против насилия и агрессии. УЕФА твердо намерено придерживаться этой позиции, пока не закончится война и не будет восстановлен мир. Однако запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и непосредственно дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколениям и лучшим завтрашним днем.

– высказался словенец.

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УЕФА отметил, что российские команды U-17 не будут иметь права использовать символику России и ее гимн. Кроме того, матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.

Ранее Александр Чеферин уверял, что Россия не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война. Как выяснилось, это касается только взрослых команд. Хотя с такой тенденцией не стоит удивляться дальнейшему смягчению санкций.