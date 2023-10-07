Президент Польского футбольного союза, а в прошлом легендарный польский футболист Збигнев Бонек был одним из трех вице-президентов УЕФА, кто не поддержал возвращение сборной России U-17 в турниры. Однако достичь полного единодушия в руководящих структурах союза сложно.

Читайте также ФИФА официально вернула юношеские сборные России в международные соревнования

Коррумпированная россиянами организация

В 2021 году на конгрессе УЕФА в состав исполнительного комитета был избран россиянин Александр Дюков. Президент РФС руководит государственной компанией "Газпром нефть" и является одним из доверенных людей Путина. Как руководитель подсанкционной компании продолжает находиться на важных должностях, рассказал Збигнев Бонек.

Очень часто пишут в соцсетях и спрашивают, почему представитель РФ входит в состав Исполкома УЕФА. Он там не потому, что это мне нравится. В УЕФА, если вы были избраны в руководящий орган путем демократического голосования, никто не имеет права вас выгонять,

– рассказал Бонек.

Для того чтобы отстранить Дюкова нужно пройти ряд процедур. Однако найти нужное количество голосов будет слишком сложно.

"Отстранить можно, если за это проголосует две трети Исполкома. Отстранение действует до Конгресса, где происходит голосование относительно того, изгнать ли нарушителя. Тогда должно быть 50,1% согласившихся.

Я не думаю, что большинство людей было бы за такую петицию. К сожалению, не все думают так, как мы и не все думают так, как я. Если бы Россию исключили из структур УЕФА, процедура была бы иной. В Европе разные люди думают по-разному. Не все так просто. Это не блажь", – сообщил Бонек.

Ползучее возвращение агрессора в европейский футбол