Российская футбольная сборная продолжает оставаться отстраненной от участия в международных турнирах. То же касается и российских клубов – их и в этом сезоне недопустили к участию в еврокубках.

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И все же россиян нашли "лазейку", чтобы попасть на международные матчи под эгидой УЕФА. Но не футболистами. УЕФА назначила российскую бригаду арбитров на международный матч – между женскими сборными Армении и Казахстана в рамках Лиги наций. Эта игра состоится 26 сентября.

На официальном сайте УЕФА указано, что этот матч будет судить россиянка Вера Опейкина. Вместе с ней назначение на этот матч получили Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова.

Это первое предназначение для российских арбитров на официальный международный матч с марта 2022 года.

Следует отметить, что еще один российский арбитр Сергей Карасев был приглашен на ежегодную встречу футбольных арбитров, состоявшуюся в начале сентября в Швейцарии. Эта встреча является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Так что в России надеются, что Карасев вскоре может быть назначен на международные матчи.