Митинг в Аргентине: фанаты требуют справедливого расследования дела о смерти Марадоны
Сотни людей собрались на центральных улицах Буэнос-Айреса и требуют справедливого расследования дела о смерти их любимца Диего Марадоны, который умер 25 ноября. Фанаты уверены, что легенду футбола убили.
Источник:твитер Infobae
Требуют справедливого расследования
Большинство митингующих футбольные болельщики, которые были одеты в футболки национальной сборной Аргентины. Они все еще до сих пор не могут поверить в смерть своего кумира, поэтому требуют правды у местных властей.
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Протестующие прошлись по улицам столицы Аргентины с призывами "Он не умер, его убили". Также среди фанатов акцию поддержала и семья Диего, которая обвиняет в халатности медицинских работников, а особенного его личного врача и друга 39-летнего Леопольда Луку. Сам медицинский работник заявляет, что у аргентинца остановилось сердце.
Семья Диего была одета в футболки с надписью "Справедливость для Бога", пробыла на месте 15 минут и покинула акцию. Люди не только требуют у властей справедливого расследования, но и его ускорения. По их мнению, суд долго затягивает дело о смерти легенды футбола.
Сопровождала митинги полиция, но до столкновений ситуация не дошла. Все прошло мирно.
Недавно появилась информация, что в последние месяцы жизни Диего все чаще брался за рюмку с алкоголем, перед смертью 60-летний аргентинец часто пил вино и пиво. Люди, которые постоянно были рядом и ухаживали за Марадоной, не отказывали ему в этом. Сиделка давала ему алкогольные напитки, подбрасывая туда снотворное. Делала она для того, чтобы аргентинец не причинил ей и другому персоналу проблем в ночное время.
Также по ее словам, у легендарного футболиста значительно ухудшилось психическое состояние. Сначала он разговаривал по телефону, не держа его в руках, а также неоднократно рассказывал, что уволил медсестру из-за кражи личных вещей.
Смерть Марадоны
- После празднования своего 60-летия бывший футболист и тренер попал в больницу с кровоизлиянием в мозгу. Однако уже 12 ноября его успешно прооперировали и выписали домой.
- 25 ноября футбольный мир всколыхнула весть о смерти Диего Марадоны. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.
- Попрощаться с аргентинцем прошли тысячи его фанатов. Похоронили Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса.
- В честь Диего итальянское Наполи переименовало родной стадион.
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