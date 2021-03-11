Сотни людей собрались на центральных улицах Буэнос-Айреса и требуют справедливого расследования дела о смерти их любимца Диего Марадоны, который умер 25 ноября. Фанаты уверены, что легенду футбола убили.

Требуют справедливого расследования

Большинство митингующих футбольные болельщики, которые были одеты в футболки национальной сборной Аргентины. Они все еще до сих пор не могут поверить в смерть своего кумира, поэтому требуют правды у местных властей.

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Протестующие прошлись по улицам столицы Аргентины с призывами "Он не умер, его убили". Также среди фанатов акцию поддержала и семья Диего, которая обвиняет в халатности медицинских работников, а особенного его личного врача и друга 39-летнего Леопольда Луку. Сам медицинский работник заявляет, что у аргентинца остановилось сердце.

Семья Диего была одета в футболки с надписью "Справедливость для Бога", пробыла на месте 15 минут и покинула акцию. Люди не только требуют у властей справедливого расследования, но и его ускорения. По их мнению, суд долго затягивает дело о смерти легенды футбола.

Llegó Claudia junto a Dalma y Gianinna a la marcha para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona #10M https://t.co/75ZeJb8BWP pic.twitter.com/qqUEHMesg9 — infobae (@infobae) March 10, 2021

A casi cuatro meses de la muerte de Diego Armando Maradona, sus seguidores y fanáticos se autoconvocaron en el Obelisco para pedir que se esclarezca la muerte del ídolo nacional https://t.co/75ZeJb8BWP pic.twitter.com/RyK56GgU5Q — infobae (@infobae) March 10, 2021

Сопровождала митинги полиция, но до столкновений ситуация не дошла. Все прошло мирно.

Недавно появилась информация, что в последние месяцы жизни Диего все чаще брался за рюмку с алкоголем, перед смертью 60-летний аргентинец часто пил вино и пиво. Люди, которые постоянно были рядом и ухаживали за Марадоной, не отказывали ему в этом. Сиделка давала ему алкогольные напитки, подбрасывая туда снотворное. Делала она для того, чтобы аргентинец не причинил ей и другому персоналу проблем в ночное время.

Также по ее словам, у легендарного футболиста значительно ухудшилось психическое состояние. Сначала он разговаривал по телефону, не держа его в руках, а также неоднократно рассказывал, что уволил медсестру из-за кражи личных вещей.

Смерть Марадоны