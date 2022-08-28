Во 2-м туре УПЛ произошла очень громкая сенсация. Динамо умудрилось разгромно уступить Днепр-1 в своем дебютном матче чемпионата в сезоне.

Читайте также Солнце Украины встает на Донбассе: трогательная акция Шахтера ко Дню Донецка – фото

Эта игра прошла во Львове, хотя в домашнем для динамовцев Киеве проводят игры. О решении проводить поединок на "Арене-Львов" высказался коуч Динамо Мирча Луческу.

Решение играть здесь было большой ошибкой. Я хотел, чтобы матчи с Днепром-1 и Зарей мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины и с тех пор не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев. Еще в ответном матче с Бенфикой я почувствовал, что психологическое состояние игроков плохое. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев. Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, позволяющие футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было,

– объяснил Луческу.

По теме "Ты – всегда Украина": как спортсмены поздравили Донецк с Днем города

Также румынский специалист запомнился неоднозначным заявлением. Отвечая на вопрос, был ли этот матч последним для Ильи Забарного за Динамо, намекая на трансфер, Мирча намекнул на свою возможную отставку.

Возможно, это была моя последняя игра, но не Забарного,

– отметил тренер.

Динамо уже успело вылететь из Лиги чемпионов, дважды проиграв Бенфике в квалификации. Теперь киевская команда будет выступать в Лиге Европы. Соперниками "бело-синих" станут Ренн, Фенербахче и АЭК Ларнака.

Другие результаты 2 тура УПЛ: